Musa Yüce Muaythai Şampiyonası sona erdi
Şehit özel harekat polisi Musa Yüce'nin adını taşıyan Muaythai Şampiyonası Kayseri'de yapıldı.
Şehit özel harekat polisi Musa Yüce'nin adını taşıyan Muaythai Şampiyonası Kayseri'de yapıldı.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan özel harekat polisi Musa Yüce'nin adını taşıyan şampiyona, Talas ilçesindeki Gençlik Merkezi'nde düzenlendi.
Şampiyonaya, 28 kulüpten 10-14 yaş arasında 160 sporcu katıldı.
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