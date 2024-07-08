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        Musa Yüce Muaythai Şampiyonası sona erdi

        Şehit özel harekat polisi Musa Yüce'nin adını taşıyan Muaythai Şampiyonası Kayseri'de yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 22:05 Güncelleme: 08.07.2024 - 22:05
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        Musa Yüce Muaythai Şampiyonası sona erdi
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        Şehit özel harekat polisi Musa Yüce'nin adını taşıyan Muaythai Şampiyonası Kayseri'de yapıldı.

        Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan özel harekat polisi Musa Yüce'nin adını taşıyan şampiyona, Talas ilçesindeki Gençlik Merkezi'nde düzenlendi.

        Şampiyonaya, 28 kulüpten 10-14 yaş arasında 160 sporcu katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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