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        Büyükşehir Belediyesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi afet eğitiminde iş birliği yapacak

        Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinde, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ile afet eğitimi, tatbikat ve engellilere yönelik afet çalışmaları yürütülmesi kararı alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 11:10 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:10
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        Büyükşehir Belediyesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi afet eğitiminde iş birliği yapacak
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinde, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ile afet eğitimi, tatbikat ve engellilere yönelik afet çalışmaları yürütülmesi kararı alındı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen temmuz ayı meclis toplantısında, afet eğitim, tatbikat ve engellilere yönelik afet çalışmalarını içeren gündem maddesi görüşüldü.

        Kayseri’de yürütülecek afet eğitimi, tatbikat ve engellilere yönelik afet çalışmaları ile ilgili Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi arasında protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi oy birliği ile karara bağladı.

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