Yahyalı Devlet Hastanesi'nin acil girişi asfaltlandı

Yahyalı Belediyesi, Devlet Hastanesi'nin acil girişini asfaltladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Esat Öztürk, çalışmaları yerinde inceleyerek, asfaltlamayı belediyenin imkanlarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Hastane acil girişini tozu ve çamuru önlemek amacıyla asfaltladıklarını anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Hastanemizin temizlik görevlileri içeriyi pırıl pırıl yapıyorlardı ancak dışarıdan gelen toz, hastanenin hijyen koşullarını olumsuz etkiliyordu. Dün itibariyle tamamladığımız asfaltlama çalışması ile hastanemizi tozdan ve topraktan arındırdık. Halkımızın bize olan güvenini boşa çıkarmamak için elimizden geleni yapıyoruz."