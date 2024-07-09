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        Kayseri'de komşusunu bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kayseri'de aralarındaki husumet nedeniyle komşusu olan kadını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 13:40 Güncelleme: 09.07.2024 - 13:40
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        Kayseri'de komşusunu bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Kayseri'de aralarındaki husumet nedeniyle komşusu olan kadını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

        1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık M.K. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı, maktul N.Ç'nin müşteki yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair Adli Tıp raporunun geldiğini belirtti.

        Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "canavarca hisle kadını kasten öldürme" suçundan cezalandırılması istendi.

        Sanık M.K. savunmasında, olayı hatırlamadığını öne sürerek, yeniden akıl sağlığı raporu aldırılmasını talep etti.

        Müştekiler de sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

        Avukatların esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Melikgazi ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bir apartmanda yönetici olan M.Ç. ile komşuları arasında, binadaki bir kapının kırılması nedeniyle husumet oluşmuştu. 14 Ekim 2022'de M.Ç'nin eşi 2 çocuk annesi N.Ç, bina önünde karşılaştığı komşularının oğlu M.K'nin bıçaklı saldırısını uğramış, hastaneye kaldırılan kadın 2 gün sonra hayatını kaybetmiş, M.K. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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