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        ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 225 öğrenci mezun oldu

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin 225 öğrencisi için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 14:25 Güncelleme: 09.07.2024 - 14:25
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        ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 225 öğrenci mezun oldu
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin 225 öğrencisi için mezuniyet töreni düzenlendi.

        ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerle her zaman beraber olmaya gayret gösterdiklerini ifade etti.

        Erciyes Üniversitesinin adından söz ettiren bir üniversite olduğunu belirten Altun, şunları kaydetti:

        "Bizim bir hayalimiz, bir sevdamız var. Bizler, ülkemize ve bütün insanlığa hizmet etmek istiyoruz. Bu doğrultuda elimizden gelen gayretini gösteriyoruz. Bu çalışmaları yaparken öğrencilerimize, idari personelimize ve akademisyenlerimize çok şey borçluyuz. Onların fedakarlıkları, üniversitemizin isminin üst noktalarda geçmesini sağlamakta. Onlarla birlikte daha güzel çalışmalar için gayret gösteriyoruz."

        İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faik Bilgili ise Erciyes Üniversitesinin bilimsel çalışmaları ile markalaşmış bir üniversite olduğunu anlatarak, fakülte hakkında bilgi verdi.

        Konuşmaların ardından mezun olan 225 öğrenciye diplomaları verildi.

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