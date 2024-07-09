KAYÜ'de "dumansız kampüs" çalışmaları başladı

Kayseri Üniversitesinde (KAYÜ) "Dumansız Kampüs Yönergesi" çerçevesinde kampüs alanları içerisinde açık alanlarda "kısıtlı sigara içme açık alanları" oluşturuldu.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite öğrencilerini, personelini ve misafirlerini tütün mamullerinin zararlarından korumak, üniversitenin yerleşkelerinde temiz hava solunabilmesini sağlamak amacıyla düzenlemeler yapmak, buna ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan yönerge çerçevesinde, 15 Temmuz Ana Yerleşkesi ile ilçe yerleşkelerinde açık alanda izinsiz kısıtlı yerler dışında sigara içilmesine izin verilmezken, açık alanda sigara içme yerleri kısıtlı bir şekilde oluşturuldu.