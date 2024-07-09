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        KAYÜ'de "dumansız kampüs" çalışmaları başladı

        Kayseri Üniversitesinde (KAYÜ) "Dumansız Kampüs Yönergesi" çerçevesinde kampüs alanları içerisinde açık alanlarda "kısıtlı sigara içme açık alanları" oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 14:49 Güncelleme: 09.07.2024 - 14:49
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        KAYÜ'de "dumansız kampüs" çalışmaları başladı
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        Kayseri Üniversitesinde (KAYÜ) "Dumansız Kampüs Yönergesi" çerçevesinde kampüs alanları içerisinde açık alanlarda "kısıtlı sigara içme açık alanları" oluşturuldu.

        KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite öğrencilerini, personelini ve misafirlerini tütün mamullerinin zararlarından korumak, üniversitenin yerleşkelerinde temiz hava solunabilmesini sağlamak amacıyla düzenlemeler yapmak, buna ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan yönerge çerçevesinde, 15 Temmuz Ana Yerleşkesi ile ilçe yerleşkelerinde açık alanda izinsiz kısıtlı yerler dışında sigara içilmesine izin verilmezken, açık alanda sigara içme yerleri kısıtlı bir şekilde oluşturuldu.

        KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, sigaranın zararlı etkilerine ve sigarayla mücadeleye dikkat çekerek, tüm üniversite personelini ve öğrencileri yönergeye uymaya davet etti.

        Karamustafa, en kısa sürede de tamamen "Dumansız Kampüs" uygulamasına geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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