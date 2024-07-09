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        KAYMEK'ten çağrı merkezi operatörü kursu

        Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen çağrı merkezi operatörü kursu öğrencileri, Basın Yayın ve Halka İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesindeki Alo 153 İletişim Merkezi'nde uygulamalı eğitim aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 14:56 Güncelleme: 09.07.2024 - 14:56
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        KAYMEK'ten çağrı merkezi operatörü kursu
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        Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen çağrı merkezi operatörü kursu öğrencileri, Basın Yayın ve Halka İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesindeki Alo 153 İletişim Merkezi'nde uygulamalı eğitim aldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, örgün eğitim düzeyinin her aşamasında gençlere katkı sağlayan kurslar düzenleyen KAYMEK, diğer taraftan da vatandaşlara meslek edindiren eğitim veriyor.

        Bu kapsamda, çağrı merkezi operatörü kursuna katılan 16 kursiyere, teorik eğitimin ardından Basın Yayın ve Halka İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesindeki Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa biriminde Halka İlişkiler Şube Müdürü Ayten Özsoy tarafından uygulamalı eğitim verildi.

        Özsoy, birimlerin genel işleyişi hakkında kursiyerleri bilgilendirdi. Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimlerinin ilgili sorumlularınca kursiyerlere birimlerin sorumluluk alanındaki konu başlıkları, vatandaşlara sunulan çözüm ve memnuniyet odaklı kaliteli hizmet misyonu tanıtılırken, kursiyerler öğrendiklerini burada uygulama fırsatı buldu.

        Eğitimini tamamlayan ve MEB onaylı belge almaya hak kazanan kursiyerler sadece çağrı merkezlerinde değil, iletişimin olduğu her alanda istihdam edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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