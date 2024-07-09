Kayseri'de ciple çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Kayseri'de ciple hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de ciple hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
E.Ö. idaresindeki 38 EA 357 plakalı hafif ticari araç, Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, A.K'nin kullandığı 06 DLN 869 plakalı cip ile çarpıştı.
Savrulan araçların çarptığı park halindeki bir cipte de hasar oluşan kazada sürücü E.Ö. ile yanındaki bir kişi yaralandı.
Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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