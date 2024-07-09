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        Kayseri'de ciple çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Kayseri'de ciple hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 16:18 Güncelleme: 09.07.2024 - 16:18
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        Kayseri'de ciple çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Kayseri'de ciple hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        E.Ö. idaresindeki 38 EA 357 plakalı hafif ticari araç, Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, A.K'nin kullandığı 06 DLN 869 plakalı cip ile çarpıştı.

        Savrulan araçların çarptığı park halindeki bir cipte de hasar oluşan kazada sürücü E.Ö. ile yanındaki bir kişi yaralandı.

        Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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