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        Kayserispor'da sezon hazırlıkları devam ediyor

        Kayserispor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 17:00 Güncelleme: 09.07.2024 - 17:00
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        Kayserispor'da sezon hazırlıkları devam ediyor
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        Kayserispor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam etti.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki idmanda futbolcular, taktik, koordinasyon ve pas çalıştı.

        Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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