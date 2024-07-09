Kayseri'de hayırsever işbirliğiyle yaptırılan aile sağlığı merkezi hizmete açıldı

Açılış törenine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, hayırsever Nalbantoğlu ailesi, siyasi parti il ve ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Melikgazi Belediyesi, hayırsever Erol Nalbantoğlu ve ailesi tarafından Yeniköy Mahallesi Lefke Caddesi'nde inşa edilen Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı.

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