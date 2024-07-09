Kayseri'de bir kişi otomobilde ölü bulundu
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, otomobilde başından silahla vurulmuş halde bulundu.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, otomobilde başından silahla vurulmuş halde bulundu.
Polis ekipleri, Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde park halindeki otomobilde hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, 2 gündür arandığı öğrenilen otomobildeki C.S'nin, başından tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından C.S'nin cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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