Kayserispor, Bahoken ve Carole ile sözleşme yeniledi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Bahoken ve Carole ile yeniden anlaştı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Bahoken ve Carole ile yeniden anlaştı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Stephane Bahoken ve Lionel Carole ile yeni sözleşme imzalandığını duyuruldu.
Kayseri temsilcisi, Stephane Bahoken ile 1, Lionel Carole ile 1+1 yıllık sözleşme yaptı.
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