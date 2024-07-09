Kayserispor, Bahoken ve Carole ile sözleşme yeniledi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Bahoken ve Carole ile yeniden anlaştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Stephane Bahoken ve Lionel Carole ile yeni sözleşme imzalandığını duyuruldu.

Kayseri temsilcisi, Stephane Bahoken ile 1, Lionel Carole ile 1+1 yıllık sözleşme yaptı.