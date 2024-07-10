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        Kayseri'de hayırseverler tarafından 3 aile sağlık merkezi yapılacak

        Kayseri'de hayırseverler tarafından Develi ve Kocasinan ilçelerinde 3 aile sağlığı merkezi yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 09:43 Güncelleme: 10.07.2024 - 09:43
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        Kayseri'de hayırseverler tarafından 3 aile sağlık merkezi yapılacak
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        Kayseri'de hayırseverler tarafından Develi ve Kocasinan ilçelerinde 3 aile sağlığı merkezi yapılacak.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Develi ilçesinde İzmirli Mahallesi'nde hayırsever Turan Aksu, Yeni Mahalle'de Maviler Yapı, Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle'de hayırsever Kemal Yiğit tarafından yaptırılacak aile sağlığı merkezlerinin protokolü, Vali Gökmen Çiçek'in katılımıyla imzalandı.

        Valilik Toplantı Salonu'ndaki imza törenine Vali Çiçek, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül ve hayırseverler katıldı.

        İmza töreninde konuşan Çiçek, Develi ve Kocasinan ilçelerinde sağlık yatırımlarına destek veren hayırseverlere teşekkür ederek, "Develi ilçemize 2, Kocasinan ilçemize bir aile sağlığı merkezi hayırseverlerimiz tarafından yaptırılıyor. Hayırseverlerimize minnetlerimi ifade ediyorum. Biz inançlı insanlarız, bu hayırlar hem bu dünyada hem de öbür dünyada karşımıza çıkacak. Develi, Kocasinan ilçelerine ve Kayseri'ye hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından aile sağlığı merkezlerinin protokolü Vali Çiçek, Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Develi Belediye Başkanı Şengül ve hayırseverler tarafından imzalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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