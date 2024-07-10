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        Melikgazi Kayseri Basketbol, Doğa Adıcan'ı renklerine bağladı

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Doğa Adıcan'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 09:53 Güncelleme: 10.07.2024 - 09:53
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        Melikgazi Kayseri Basketbol, Doğa Adıcan'ı renklerine bağladı
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Doğa Adıcan'ı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon OGM Ormanspor forması giyen 1,80 metre boyunda ve 23 yaşındaki Doğa Adıcan ile gelecek sezonun sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

        Doğa Adıcan, oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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