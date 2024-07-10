Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Büyükkılıç, AK Parti Talas İlçe Teşkilat ile bir araya geldi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Talas İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 11:31 Güncelleme: 10.07.2024 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Büyükkılıç, AK Parti Talas İlçe Teşkilat ile bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Talas İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile AK Parti Talas İlçe Başkanlığını ziyaret eden Büyükkılıç, burada partililer ile sohbet etti.

        İlçede yapılan ve yapılması planlar çalışmalar hakkında bilgi aktaran Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Büyükkılıç, her fırsatta teşkilat mensuplarıyla bir araya gelmeye çalıştıklarını belirterek, "Hepsi birbirinden değerli ve özverili teşkilat mensuplarımızla buluştuk, kucaklaştık. Bizleri misafir eden parti üyelerimize teşekkürler ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından Büyükkılıç, partililer ile hatıra fotoğrafı çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı
        Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı
        Kan donduran vahşet için kırmızı bülten!
        Kan donduran vahşet için kırmızı bülten!
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Deprem için dış finansman 3,8 milyar dolara ulaştı
        Deprem için dış finansman 3,8 milyar dolara ulaştı
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        Yakup 23 yaşındaydı... Öldüren deneme!
        Yakup 23 yaşındaydı... Öldüren deneme!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        Atık toplama aracını çiçek bahçesine çevirdi
        Atık toplama aracını çiçek bahçesine çevirdi
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        İnşaat maliyetinde 16 aylık zirve
        İnşaat maliyetinde 16 aylık zirve
        'Adam' arıyor
        'Adam' arıyor
        Bir pozisyon dört aday!
        Bir pozisyon dört aday!
        İşsizlik 11.5 yılın dibinde
        İşsizlik 11.5 yılın dibinde
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı

        Benzer Haberler

        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - 15 Temmuz şehidi Cennet'in hatırası "a...
        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - 15 Temmuz şehidi Cennet'in hatırası "a...
        Melikgazi Kayseri Basketbol, Doğa Adıcan'ı renklerine bağladı
        Melikgazi Kayseri Basketbol, Doğa Adıcan'ı renklerine bağladı
        Kayseri'de hayırseverler tarafından 3 aile sağlık merkezi yapılacak
        Kayseri'de hayırseverler tarafından 3 aile sağlık merkezi yapılacak
        Göç İdaresi Başkanı Toros, Kayseri'de ev ve iş yerleri zarar gören Suriyeli...
        Göç İdaresi Başkanı Toros, Kayseri'de ev ve iş yerleri zarar gören Suriyeli...
        Kayserispor, Bahoken ve Carole ile sözleşme yeniledi
        Kayserispor, Bahoken ve Carole ile sözleşme yeniledi
        İki gündür kayıptı; tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu
        İki gündür kayıptı; tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu