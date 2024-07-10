Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Kayserispor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 13:27 Güncelleme: 10.07.2024 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayserispor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam etti.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki idmanda futbolcular, taktik, koordinasyon ve pas çalıştı.

        Kayserispor, akşam yapacağı antrenmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üniversitelerde önemli değişiklik! 2.öğretim programları kapatıldı
        Üniversitelerde önemli değişiklik! 2.öğretim programları kapatıldı
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        "Rusya, Trump'ın kazanması için çalışıyor"
        "Rusya, Trump'ın kazanması için çalışıyor"
        Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı
        Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı
        "İki efsanenin doğuşu"
        "İki efsanenin doğuşu"
        Nişanlısıyla yemek yiyen müzisyeni döverek öldürmüşlerdi! Olay anını anlattılar!
        Nişanlısıyla yemek yiyen müzisyeni döverek öldürmüşlerdi! Olay anını anlattılar!
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        Kan donduran vahşet için kırmızı bülten!
        Kan donduran vahşet için kırmızı bülten!
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        "Tehlikeli boyutlara ulaştı" diyerek uyardı: Temmuz ve ağustos aylarına dikkat!
        "Tehlikeli boyutlara ulaştı" diyerek uyardı: Temmuz ve ağustos aylarına dikkat!
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        'Bozkurt' işaretinden sonra heykeline ilgi
        'Bozkurt' işaretinden sonra heykeline ilgi
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        'Adam' arıyor
        'Adam' arıyor
        İnşaat maliyetinde 16 aylık zirve
        İnşaat maliyetinde 16 aylık zirve

        Benzer Haberler

        Başkan Büyükkılıç, AK Parti Talas İlçe Teşkilat ile bir araya geldi
        Başkan Büyükkılıç, AK Parti Talas İlçe Teşkilat ile bir araya geldi
        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - 15 Temmuz şehidi Cennet'in hatırası "a...
        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - 15 Temmuz şehidi Cennet'in hatırası "a...
        Melikgazi Kayseri Basketbol, Doğa Adıcan'ı renklerine bağladı
        Melikgazi Kayseri Basketbol, Doğa Adıcan'ı renklerine bağladı
        Kayseri'de hayırseverler tarafından 3 aile sağlık merkezi yapılacak
        Kayseri'de hayırseverler tarafından 3 aile sağlık merkezi yapılacak
        Göç İdaresi Başkanı Toros, Kayseri'de ev ve iş yerleri zarar gören Suriyeli...
        Göç İdaresi Başkanı Toros, Kayseri'de ev ve iş yerleri zarar gören Suriyeli...
        Kayserispor, Bahoken ve Carole ile sözleşme yeniledi
        Kayserispor, Bahoken ve Carole ile sözleşme yeniledi