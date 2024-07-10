Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Manasijevski, Kayseri Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Manasijevski ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyarette konuşan Manasijevski, iki ülke arasındaki dostluğun eski tarihlere dayandığını ve günümüzde de bu dostluğun devam ettiğini belirtti.

Ülkesindeki bir çok insanın köklerinin Anadolu'ya dayandığını aktaran Manasijevski, "Biz birlikte 500 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olduk. Bildiğiniz gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun Anadolu ve Rumeli olmak üzere iki bölümü vardı. Tarihi bir birlikteliğimiz olmasından gerçekten çok memnunuz. Bildiğiniz gibi çok kültürlü, etnik kökeni çok olan insanların bulunduğu bir günümüz Makedonya'sı, birçoğunun da kökeni Karaman Türkleri'ne dayanıyor. Onlar bizim önemli bir parçamız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Manastır’da eğitim aldı, biz ona bir Makedonyalı çocuk gibi muamele ettik. Ona adanmış iki tane müzemiz var Makedonya’da, bir tanesi Mustafa Kemal Atatürk'e bir tanesi babasına. Babasının evini aynı zamanda restore ettik." ifadelerini kullandı.