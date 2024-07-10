Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan ev ziyaretlerini sürdürüyor

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, vatandaşların taleplerini de dikkate alarak ev ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 17:27 Güncelleme: 10.07.2024 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan ev ziyaretlerini sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, vatandaşların taleplerini de dikkate alarak ev ziyaretlerini sürdürüyor.

        Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Özdoğan, sosyal medya üzerinden talebini ileten 72 yaşındaki Hörmet Doğan'ın, Beğendik Mahallesi Hacepli Caddesi'ndeki bağ evine misafir oldu.

        Doğan ve kızı Zümrüt Turan ile sohbet eden Özdoğan, yaşlıların dualarına talip olduklarını, en büyük gücü yaşlılardan aldıklarını belirtti.

        İlçedeki büyük işlere küçük dokunuşlar yaptıklarını ifade eden Özdoğan, vatandaşları evlerinde ziyaret etmenin onların talep ve isteklerini birinci ağızdan dinlemenin önemine değindi.

        Hörmet Doğan da Başkan Özdoğan'ı evinde ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın cinayetlerinde vahim tabloyu açıkladı
        Kadın cinayetlerinde vahim tabloyu açıkladı
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Türksat 6A bizi nereye götürecek?
        Türksat 6A bizi nereye götürecek?
        Dün Bodrum bugün İzmir ve Adana: İki ilde orman yangını
        Dün Bodrum bugün İzmir ve Adana: İki ilde orman yangını
        Rus petrolünde uzun vadeli Hindistan planı
        Rus petrolünde uzun vadeli Hindistan planı
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        Ağabeyinin cinsel uzvunu kesip öldürdü! İşte nedeni!
        Ağabeyinin cinsel uzvunu kesip öldürdü! İşte nedeni!
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        Üzücü haber
        Üzücü haber
        Üniversitelerde önemli değişiklik! 2.öğretim programları kapatıldı
        Üniversitelerde önemli değişiklik! 2.öğretim programları kapatıldı
        "İki efsanenin doğuşu"
        "İki efsanenin doğuşu"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor

        Benzer Haberler

        Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezona hazırlanan takımlar tesislerd...
        Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezona hazırlanan takımlar tesislerd...
        Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: FETÖ, dünyayı ele geçirmeyi hedefe...
        Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: FETÖ, dünyayı ele geçirmeyi hedefe...
        Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Manasijevski, Kayseri Büyükşehir Bel...
        Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Manasijevski, Kayseri Büyükşehir Bel...
        Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan, Kayseri'de 15 Temmuz konulu konfer...
        Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan, Kayseri'de 15 Temmuz konulu konfer...
        Kayseri'de 35. ERVA Spor Okulu açıldı
        Kayseri'de 35. ERVA Spor Okulu açıldı
        Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü