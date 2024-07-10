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        Kayseri'de park halindeki otomobile zarar veren şüpheli tutuklandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki otomobile zarar veren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 17:37 Güncelleme: 10.07.2024 - 17:37
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        Kayseri'de park halindeki otomobile zarar veren şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki otomobile zarar veren şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Reşat Vural Polis Merkezi Amirliği ekipleri park halindeki bir otomobile zarar verilmesi ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler yaptıkları çalışmada şüphelinin B.K. (19) olduğunu tespit etti.

        Gözaltına alınan B.K'nin 'uyuşturucu madde bulundurmak', 'kasten yaralama', 'hakaret', 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçlarından kaydı bulunduğu belirtildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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