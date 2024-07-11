Kayseri'de firari 3 hükümlü yakalandı
Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, haklarında 10 ay ile 14 yıl 5 ay 10 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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