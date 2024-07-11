Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Büyükkılıç, yeni bakanlara "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 09:49 Güncelleme: 11.07.2024 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Büyükkılıç, yeni bakanlara "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle bakanlık görevi verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu makamında ziyaret etti, "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

        Büyükkılıç, Kurum ve Memişoğlu'na misafirperverlikleri için teşekkürlerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        90'da finale kaçış!
        90'da finale kaçış!
        Ateşi yakıp çekildi
        Ateşi yakıp çekildi
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması
        Macron sessizliğini bozdu
        Macron sessizliğini bozdu
        F.Bahçe'den tatsız prova!
        F.Bahçe'den tatsız prova!
        George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
        George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        NATO Zirvesi'nde diplomatik temaslar
        NATO Zirvesi'nde diplomatik temaslar
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        Immobile'de işlem tamam
        Immobile'de işlem tamam
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'

        Benzer Haberler

        Kayseri'de firari 3 hükümlü yakalandı
        Kayseri'de firari 3 hükümlü yakalandı
        Kayserisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
        Kayserisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
        Kayseri'de park halindeki otomobile zarar veren şüpheli tutuklandı
        Kayseri'de park halindeki otomobile zarar veren şüpheli tutuklandı
        Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan ev ziyaretlerini sürdürüyor
        Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan ev ziyaretlerini sürdürüyor
        Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezona hazırlanan takımlar tesislerd...
        Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezona hazırlanan takımlar tesislerd...
        Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: FETÖ, dünyayı ele geçirmeyi hedefe...
        Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: FETÖ, dünyayı ele geçirmeyi hedefe...