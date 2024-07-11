Kayseri'de "Milletin Zaferi" sloganıyla bisiklet turu düzenlenecek
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Milletin Zaferi" sloganıyla bisiklet turu organize edecek.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Milletin Zaferi" sloganıyla bisiklet turu organize edecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndan başlayacak bisiklet turu, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde son bulacak.
Yaklaşık 9 kilometrelik parkurda gerçekleşecek etkinlik için kayıt yaptırmak isteyenler, www.sporaskayseri.com.tr adresi üzerinden başvuru yapabilecek.
Etkinlik, 15 Temmuz saat 18.00'de başlayıp, 19.15'te sona erecek.
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