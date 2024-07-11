Kayseri'de "Milletin Zaferi" sloganıyla bisiklet turu düzenlenecek

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndan başlayacak bisiklet turu, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde son bulacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Milletin Zaferi" sloganıyla bisiklet turu organize edecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.