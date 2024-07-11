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        Melikgazi Kayseri Basketbol, Gonca Karataş'ı renklerine bağladı

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Gonca Karataş'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 10:13 Güncelleme: 11.07.2024 - 10:13
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        Melikgazi Kayseri Basketbol, Gonca Karataş'ı renklerine bağladı
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Gonca Karataş'ı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Antalya Toroslar Basketbol'da forma giyen 2 metre boyunda ve 33 yaşındaki Karataş ile gelecek sezonun sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

        Pivot pozisyonunda görev yapan Karataş, 2023-2024 sezonunda 17 maçta şans buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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