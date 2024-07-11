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        Kocasinan'da ihtiyaç sahibi 225 kişiye günde 4 çeşit sıcak yemek dağıtılıyor

        Kocasinan Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ve engelli 225 kişiye günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 12:53 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:53
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        Kocasinan'da ihtiyaç sahibi 225 kişiye günde 4 çeşit sıcak yemek dağıtılıyor
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        Kocasinan Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ve engelli 225 kişiye günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırılıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, örnek hizmetler gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz için ne yapsak azdır. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. Örnek yatırımlarımızla ilçemizi her zaman bir adım öne çıkarmak için çalışıyoruz. İlçede engelli olup da yemek yapamayan ve yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri 225 kişiye haftanın 7 günü bir öğünlük sıcak yemeklerini ikram ediyoruz. Bütün amacımız, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacak hizmetler üretebilmektir."

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