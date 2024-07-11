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        Felahiye'ye 41 milyon liralık yatırım

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünce Felahiye ilçesine 41 milyon 592 bin liralık yatırımla projelendirilen atık su arıtma tesisinin yapım işi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 12:57 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:57
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        Felahiye'ye 41 milyon liralık yatırım
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünce Felahiye ilçesine 41 milyon 592 bin liralık yatırımla projelendirilen atık su arıtma tesisinin yapım işi sürüyor.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, ilçeye yaptırılan tesisle kanalizasyon atıklarının çevreye vereceği zararların engelleneceğini bildirdi.

        Su ve kanalizasyon altyapı hizmetlerini eksiksiz yerine getirmek için gayret ettiklerini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Felahiye ilçemizde yapımına bir süre önce başlanan ve ilçenin gelecek 35 yılı düşünülerek 41 milyon 592 bin TL'ye mal olacak atık su arıtma tesisi inşası tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında 10 kilometre uzunluğunda kolektör hattı imalatı da gerçekleştiriliyor. 3500 metrekare alan üzerine kurulacak ve ilçenin 2058 yılına kadar ihtiyacına cevap verebilecek atık su arıtma tesisinde günlük ortalama 600 metreküp atık su arıtılacak. Bu sayede çevre ve doğal yaşam, atık suların olumsuz etkilerinden korunarak, oluşacak kirliliğin önüne geçilmiş olunacak. Aynı zamanda minimum enerji ile maksimum atık su arıtma verimi de sağlanacak."

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