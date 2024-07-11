Felahiye'ye 41 milyon liralık yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünce Felahiye ilçesine 41 milyon 592 bin liralık yatırımla projelendirilen atık su arıtma tesisinin yapım işi sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, ilçeye yaptırılan tesisle kanalizasyon atıklarının çevreye vereceği zararların engelleneceğini bildirdi.

Su ve kanalizasyon altyapı hizmetlerini eksiksiz yerine getirmek için gayret ettiklerini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti: