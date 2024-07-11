Kayserili yüzücüler, 5 madalya ile Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na damga vurdu

SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Yaklaşık 10 yıldır birlikte antrenman yapan Kayserili milli yüzücüler Ahmet Burak Işık ve Muhammed Yusuf Özden, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 5 madalya kazanarak milli takımın başarısına büyük katkı sağladı.

Türkiye Gençler Milli Yüzme Takımı, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 2-7 Temmuz'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nı 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla tamamladı.

Sporculardan Ahmet Burak Işık, erkekler 400 metrede 9 yıllık Türkiye rekorunu kırarak, dikkatleri üzerine çekti.

Kayserili diğer milli sporcu Muhammed Yusuf Özden ise erkekler 800 metrede Avrupa ikincisi, 1500 metrede de Avrupa üçüncüsü oldu.

Erkekler 200 metre serbestte de Avrupa ikincisi olan Işık, milli takımın Avrupa üçüncüsü olduğu 4x200 metre bayrak yarışında da takımdaki yerini aldı.

Tecrübe kazandığı şampiyonada iyi bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Işık, "Tabii ki de heyecanlıydım ama ikinci kez katıldığım için tecrübeliydim. 11 ay boyunca bu şampiyonaya hazırlanmıştım. Güzel bir atmosfer vardı. 9 yıllık Türkiye rekorunu kırdığım için mutluyum. İlk gün iyi bir yarış çıkararak 200 metre serbestte ikinci oldum. Daha sonra 4x200 bayrakta takım olarak üçüncü olduk. 400 metre serbestte ise 9 yıllık rekoru kırdım." diye konuştu.

Işık, Türkiye rekorunu daha önce birkaç kez saliselerle kaçırdığını, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na giderken bu rekoru kırmayı hayal ettiğini kaydetti.

Sezonun devam ettiğini dile getiren Işık, "Hep bir sonraki yarış için konsantre oluyoruz. Şimdi önümüzde Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası için milli takım seçmeleri var. Bu seçmeler için çok kısa bir zamanımız var. Biz orada elimizden geleni yapıp milli takıma seçileceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Muhammed Yusuf Özden ise Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele ettiklerini ve milli takım olarak 10 madalyayla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.