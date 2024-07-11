Kayseri'de belediyeye ait 6 bisikleti çalan 3 şüpheli gözaltına alındı
Kayseri Büyükşehir Belediyesince vatandaşların hizmetine sunulan ve şehir içi ulaşımda kullanılan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi'nin (Kaybis) 6 bisikletini çaldıkları öne sürülen 3 çocuk yakalandı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesince vatandaşların hizmetine sunulan ve şehir içi ulaşımda kullanılan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi'nin (Kaybis) 6 bisikletini çaldıkları öne sürülen 3 çocuk yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kaybis'e ait 6 bisikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bisikletleri çaldığı belirlenen Y.B. (14), B.S. (15) ve B.C'yi (13) ikametlerinde gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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