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        Kayseri'de belediyeye ait 6 bisikleti çalan 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesince vatandaşların hizmetine sunulan ve şehir içi ulaşımda kullanılan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi'nin (Kaybis) 6 bisikletini çaldıkları öne sürülen 3 çocuk yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:01 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:01
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        Kayseri'de belediyeye ait 6 bisikleti çalan 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesince vatandaşların hizmetine sunulan ve şehir içi ulaşımda kullanılan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi'nin (Kaybis) 6 bisikletini çaldıkları öne sürülen 3 çocuk yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kaybis'e ait 6 bisikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bisikletleri çaldığı belirlenen Y.B. (14), B.S. (15) ve B.C'yi (13) ikametlerinde gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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