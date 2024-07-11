Kayseri'de, "Akıllı Şehir Buluşmaları 5 - Sektörel Bakış" toplantısı yapıldı

Bu nedenle bilişim sektöründeki firma yetkilileriyle zaman zaman bir araya geldiklerini belirten Büyükkılıç, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi önderliğinde kentimizi Smart City mantığı içerisinde ön plana çıkarma gayretlerimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başkanlık toplantı salonundaki programa Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, daire başkanları ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.