Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de, "Akıllı Şehir Buluşmaları 5 - Sektörel Bakış" toplantısı yapıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Akıllı Şehir Buluşmaları 5 - Sektörel Bakış" toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:46 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de, "Akıllı Şehir Buluşmaları 5 - Sektörel Bakış" toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Akıllı Şehir Buluşmaları 5 - Sektörel Bakış" toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başkanlık toplantı salonundaki programa Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, daire başkanları ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı.

        Büyükkılıç, buradaki konuşmasında, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında akıllı şehir projeleriyle insanların hayatını kolaylaştırmaya çalıştıklarını bildirdi.

        Bu nedenle bilişim sektöründeki firma yetkilileriyle zaman zaman bir araya geldiklerini belirten Büyükkılıç, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi önderliğinde kentimizi Smart City mantığı içerisinde ön plana çıkarma gayretlerimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        Cinayet şüphelisi, maktulün takip ettiği araçtan çıktı!
        Cinayet şüphelisi, maktulün takip ettiği araçtan çıktı!
        Korkunç olay! Eski sevgilisi balkondan geldi!
        Korkunç olay! Eski sevgilisi balkondan geldi!
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı: Hareketlilik sürüyor!
        Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı: Hareketlilik sürüyor!
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Oğlu yaralandı! Eşini demir sopayla öldürdü!
        Oğlu yaralandı! Eşini demir sopayla öldürdü!
        Otomobilinde ölü bulundu
        Otomobilinde ölü bulundu
        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Ölmek üzereyken buldu... Evladı gibi oldu!
        Ölmek üzereyken buldu... Evladı gibi oldu!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de belediyeye ait 6 bisikleti çalan 3 şüpheli gözaltına alındı
        Kayseri'de belediyeye ait 6 bisikleti çalan 3 şüpheli gözaltına alındı
        Kayserili yüzücüler, 5 madalya ile Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na damg...
        Kayserili yüzücüler, 5 madalya ile Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na damg...
        Felahiye'ye 41 milyon liralık yatırım
        Felahiye'ye 41 milyon liralık yatırım
        Kocasinan'da ihtiyaç sahibi 225 kişiye günde 4 çeşit sıcak yemek dağıtılıyo...
        Kocasinan'da ihtiyaç sahibi 225 kişiye günde 4 çeşit sıcak yemek dağıtılıyo...
        Kayseri Yamula Barajı çevresindeki fosil çeşitliliği dikkati çekiyor
        Kayseri Yamula Barajı çevresindeki fosil çeşitliliği dikkati çekiyor
        Melikgazi Kayseri Basketbol, Gonca Karataş'ı renklerine bağladı
        Melikgazi Kayseri Basketbol, Gonca Karataş'ı renklerine bağladı