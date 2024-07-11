Hacılar'da doğa, spor ve gezi tutkunları için yeni projeler hayata geçirilecek

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, doğal güzellikleriyle ön planı çıkan ilçede, doğa, spor ve gezi tutkunları için birçok yeni projenin hayata geçireceklerini bildirdi.

​​​​​​​Özdoğan, yazılı açıklamasında, ilçenin turizmde parlak geleceğe sahip olduğunu belirtti.

Erciyes Dağı eteklerindeki ilçenin doğal güzellikleriyle turizm potansiyeli barındırdığını ifade eden Özdoğan, şunları kaydetti:

"Ortaseki'ye özel sektör, bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle kamp alanı kuruyoruz. Bu projemiz ile doğayla buluşmak isteyen herkesin beklentilerini karşılamayı amaçlıyoruz. Serçel bölgesinde ciddi yatırımcılarla yola çıkılması gereken projelerimiz var. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yol projesiyle gerçekleştireceğimiz Erciyes Rotası: Turistik Yol ve Çevre projesiyle bölgeyi turizme kazandıracak yeni çalışmalar hayata geçiriyoruz. İmar düzenlemeleri yaparak Erciyes yolu güzergahında farklı yapılar oluşturacağız. Bu projelerle ilçemizin turizmden daha fazla istifade etmesini sağlayacağız."