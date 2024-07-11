Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Hacılar'da doğa, spor ve gezi tutkunları için yeni projeler hayata geçirilecek

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, doğal güzellikleriyle ön planı çıkan ilçede, doğa, spor ve gezi tutkunları için birçok yeni projenin hayata geçireceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 15:51 Güncelleme: 11.07.2024 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hacılar'da doğa, spor ve gezi tutkunları için yeni projeler hayata geçirilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, doğal güzellikleriyle ön planı çıkan ilçede, doğa, spor ve gezi tutkunları için birçok yeni projenin hayata geçireceklerini bildirdi.

        ​​​​​​​Özdoğan, yazılı açıklamasında, ilçenin turizmde parlak geleceğe sahip olduğunu belirtti.

        Erciyes Dağı eteklerindeki ilçenin doğal güzellikleriyle turizm potansiyeli barındırdığını ifade eden Özdoğan, şunları kaydetti:

        "Ortaseki'ye özel sektör, bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle kamp alanı kuruyoruz. Bu projemiz ile doğayla buluşmak isteyen herkesin beklentilerini karşılamayı amaçlıyoruz. Serçel bölgesinde ciddi yatırımcılarla yola çıkılması gereken projelerimiz var. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yol projesiyle gerçekleştireceğimiz Erciyes Rotası: Turistik Yol ve Çevre projesiyle bölgeyi turizme kazandıracak yeni çalışmalar hayata geçiriyoruz. İmar düzenlemeleri yaparak Erciyes yolu güzergahında farklı yapılar oluşturacağız. Bu projelerle ilçemizin turizmden daha fazla istifade etmesini sağlayacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merve'ye kardeşi kıydı! Öldüren tartışma!
        Merve'ye kardeşi kıydı! Öldüren tartışma!
        Servet Yardımcı adaylıktan çekildi!
        Servet Yardımcı adaylıktan çekildi!
        Balkonda feci ölüm! Gök gürültüsü nedeniyle kalp krizi geçirdi
        Balkonda feci ölüm! Gök gürültüsü nedeniyle kalp krizi geçirdi
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        Korkunç olay! Eski sevgilisi balkondan geldi!
        Korkunç olay! Eski sevgilisi balkondan geldi!
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı: Hareketlilik sürüyor!
        Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı: Hareketlilik sürüyor!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Oğlu yaralandı! Eşini demir sopayla öldürdü!
        Oğlu yaralandı! Eşini demir sopayla öldürdü!
        Ölmek üzereyken buldu... Evladı gibi oldu!
        Ölmek üzereyken buldu... Evladı gibi oldu!
        Cinayet şüphelisi, maktulün takip ettiği araçtan çıktı!
        Cinayet şüphelisi, maktulün takip ettiği araçtan çıktı!
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de, "Akıllı Şehir Buluşmaları 5 - Sektörel Bakış" toplantısı yapıld...
        Kayseri'de, "Akıllı Şehir Buluşmaları 5 - Sektörel Bakış" toplantısı yapıld...
        Kayseri'de belediyeye ait 6 bisikleti çalan 3 şüpheli gözaltına alındı
        Kayseri'de belediyeye ait 6 bisikleti çalan 3 şüpheli gözaltına alındı
        Kayserili yüzücüler, 5 madalya ile Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na damg...
        Kayserili yüzücüler, 5 madalya ile Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na damg...
        Felahiye'ye 41 milyon liralık yatırım
        Felahiye'ye 41 milyon liralık yatırım
        Kocasinan'da ihtiyaç sahibi 225 kişiye günde 4 çeşit sıcak yemek dağıtılıyo...
        Kocasinan'da ihtiyaç sahibi 225 kişiye günde 4 çeşit sıcak yemek dağıtılıyo...
        Kayseri Yamula Barajı çevresindeki fosil çeşitliliği dikkati çekiyor
        Kayseri Yamula Barajı çevresindeki fosil çeşitliliği dikkati çekiyor