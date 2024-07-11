Kayseri'de IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Kayseri'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) işbirliğiyle IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kadir Has Kongre Merkezi Konferans Salonu'ndaki programda yaptığı konuşmada, Kayseri'nin tarımsal üretim anlamında Türkiye'nin önde gelen illeri arasında olduğunu söyledi.

Saklav, kentin bitkisel üretimde 6'ncı sırada olduğunu, aynı zamanda Türkiye'de alabalık yumurta üretiminin yüzde 38'ni karşıladığını dile getirdi.