Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı gardıropta yakalandı
Kayseri'de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gardıropta yakalanıp, cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gardıropta yakalanıp, cezaevine teslim edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, silahla yağma suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'nin (29) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler zanlıyı saklandığı gardıropta yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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