Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, kadrosuna güveniyor:

SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, transfer yasağının kendileri için dezavantaj oluşturmadığına inandığını söyledi.

Sezon hazırlıklarını Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren kırmızı-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Reis, çalışmalar hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin bir futbol takımının hazırlık kampı için ideal olduğunu belirten Reis, "Kayseri'de olmaktan mutluyuz. Sahalar gayet iyi. Antrenmanlarımızı sorunsuz ve düzenli bir şekilde yapıyoruz. Otelimiz de gayet iyi. Hava antrenman yapmaya müsait." ifadelerini kullandı.

- "İyi oyunculardan kurulu bir takımımız var" Sezon hazırlıklarına Samsun'da başladıklarını ve orada savunma ağırlıklı çalıştıklarını vurgulayan Reis, "Erciyes kampında biraz daha geçiş oyunuyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Buradaki kampımız ağırlıklı olarak ofansif çalışmalardan oluşacak. Takım geçen sezon zorlu günler geçirdi ama buna rağmen çok güçlü bir reaksiyon gösterdi. İyi oyunculardan kurulu bir takımımız var. Tabii burada önemli olan maça çıktığınızda taraftarın takdirini kazanacak bir oyun sergilemek. Taraftarlarımızın da her zaman yanımızda olması gerekiyor." diye konuştu.