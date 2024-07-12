Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        KAYÜ'de "Milli İradenin Zaferi, Milletin Zaferi" konulu konferans verildi

        Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, Kayseri'de "Milli İradenin Zaferi, Milletin Zaferi" konulu konferansa katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 17:30 Güncelleme: 12.07.2024 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        KAYÜ'de "Milli İradenin Zaferi, Milletin Zaferi" konulu konferans verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, Kayseri'de "Milli İradenin Zaferi, Milletin Zaferi" konulu konferansa katıldı.

        Gürs, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) konferans salonundaki programda yaptığı konuşmada, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi, vatanı ve milletini korumak için sokağa çıktığını, kendilerini tanklara siper ettiğini söyledi.

        15 Temmuz'da babasını ve eşini şehit verdiğini belirten Gürs, o gece yaşadıklarını zaman zaman gözyaşlarına engel olamayarak anlattı.

        Hainlerin karşısına canlarını siper ederek sokağa çıkanların en büyük yardımcısının Allah olduğunu vurgulayan Gürs, "Ölürsek şehit, kalırsak gazi diyerek sokağa çıktılar. Dönmediler, dönmeyi dahi düşünmediler. Ölüm kimseye yakışmaz. İnsan sevdiğine ölümü yakıştıramaz fakat eşime ve babama bu ölüm çok yakıştı. Kahraman oldular, şehit oldular." dedi.

        15 Temmuz hain darbe girişimi ve eşini ile babasını kaybetmesinin üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen o geceyi unutmadığının altını çizen Gürs, şöyle devam etti:

        "Üzerinden onlarca yıl da geçse biz o geceyi unutmayacağız. Verilen kahramanlık mücadelesini hiç unutmayacağız. Asker kılığına girmiş teröristlerin şeytani bakışlarını gözümüzün önünden ayırmayacağız. Gözleri dönmüştü adeta, insanlıklarını yitirmiş gibilerdiler. Yıllarca bize dost görünen düşmanlarmış. Bunlar bayrağa selam durup sonra indirmeye çalışanlar. Savaşın bile bir ahlakı vardır. Kadınlara, çocuklara, silahsız sivil insanlara karşı bunlar yapılmaz. Kendilerini 1 dolara satan bir grup düşünün. İnsan demiyorum, denmez zaten. Bu hainlerin karşısında ise iman gücüyle giden başları dik, alınları açık kahramanlarımız vardı. O kahramanlar ki vatan, millet, bayrak uğruna gözlerini bile kırpmadan dikildiler hainlerin karşısına."

        KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise 15 Temmuz darbe girişiminin, vatanın evladı gibi görünen ama milletin hür iradesine ket vurmaya çalışan hainler tarafından yapıldığını kaydetti.

        Türk milletinin bundan daha büyük bir hainlik görmediğine dikkati çeken Karamustafa, "Bu ve bunun gibi hadiseler bizim titreyip kendimize gelmemizi sağlıyor, bir ve beraber olmamıza vesile oluyor." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Karamustafa, Gürs'e çiçek ve plaket takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        "Türkiye çevrimiçi alışverişte dünya üçüncüsü"
        "Türkiye çevrimiçi alışverişte dünya üçüncüsü"
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
        Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Selin Kabaklı'dan Ebru Gündeş'e gönderme
        Selin Kabaklı'dan Ebru Gündeş'e gönderme
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Kalp ameliyatı açıklamadan vazgeçirdi
        Kalp ameliyatı açıklamadan vazgeçirdi
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        İspanya rekor, İngiltere ilk peşinde
        İspanya rekor, İngiltere ilk peşinde
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        En-Nesyri'de kader haftası!
        En-Nesyri'de kader haftası!

        Benzer Haberler

        AGÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi
        AGÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi
        Kemal Kılıçdaroğlu, darbedilip bacağından vurulan CHP üyesini ziyaret etti
        Kemal Kılıçdaroğlu, darbedilip bacağından vurulan CHP üyesini ziyaret etti
        Kemal Kılıçdaroğlu, darp edilip bacağından vurulan CHP üyesini ziyaret etti
        Kemal Kılıçdaroğlu, darp edilip bacağından vurulan CHP üyesini ziyaret etti
        Kılıçdaroğlu, Kayseri'de silahlı saldırıda yaralanan belediye meclis üyesi...
        Kılıçdaroğlu, Kayseri'de silahlı saldırıda yaralanan belediye meclis üyesi...
        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, kadrosuna güveniyor:
        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, kadrosuna güveniyor:
        Milli bisikletçi, Türkiye'ye ilki yaşatmak için Paris 2024'te pedal çevirec...
        Milli bisikletçi, Türkiye'ye ilki yaşatmak için Paris 2024'te pedal çevirec...