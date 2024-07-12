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        Kayseri'de 61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Kayseri'de jandarma ekiplerince 61 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 17:49 Güncelleme: 12.07.2024 - 17:49
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        Kayseri'de 61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Kayseri'de jandarma ekiplerince 61 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında İ.Ç'nin kullandığı aracı durdurdu.

        Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan İ.Ç. ve araçtaki A.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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