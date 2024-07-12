Kayseri'de 61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında İ.Ç'nin kullandığı aracı durdurdu.

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