Eski Boydak Holding yöneticilerinin bir bankada bulunan hisselerinin müsaderesi istendi

Eski Boydak Holding yönetici ve aile bireylerinin bir bankada bulunan hisselerinin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantısı iddiasıyla müsaderesi için açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar H.B. ve S.B. ile bazı sanık avukatları salonda hazır bulundu, sanıklar M.B, A.B, Ş.B. M.B, E.B, H.B, Y.B. B.B. ve İ.B. ile bazı avukatlar da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Eski Boydak Holding yönetici ve aile bireylerinin Türkiye Finans Katılım Bankası'nda bulunan yüzde 22,34 hisselerinin, FETÖ irtibatları ve iltisakları iddiasıyla müsaderesi istenen iddianameyi kabul etmediklerini ifade eden sanıklar, suçlamaları reddetti.

Bankanın daha önceki hisse satışına ilişkin belgenin bulunamadığına daire MASAK raporu, hisse satışından gelen paranın terör örgütüne aktırıldığı ve bankanın terör örgütüne ait olduğu suçlamasının doğru olmadığını iddia eden sanıklar, müsadere talebinin reddini istedi. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve 12 Temmuz 2018'deki hükme bağlanan başka bir davada, eski Boydak Holding üst yöneticisi M.B, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl, holdingin eski yöneticileri M.B, B.B, E.B ve İ.B. ile M.B. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay, holdingin eski yönetim kurulu başkanı H.B'ye aynı suçtan 11 yıl 10 ay 15 gün, eski holding yöneticisi Ş.B'ye de aynı suçtan 10 yıl hapis cezası verilmişti.