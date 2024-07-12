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        Kayseri'de uzman çavuşu bıçaklayarak öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası

        Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada uzman çavuşu bıçaklayarak öldüren sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 21:35 Güncelleme: 12.07.2024 - 21:35
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        Kayseri'de uzman çavuşu bıçaklayarak öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası
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        Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada uzman çavuşu bıçaklayarak öldüren sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık F.B, maktul U.C.D'nin eşi F.D, annesi S.D. ve babası Y.D. ile taraf avukatları katıldı.

        Savcı mütalaasını yineleyerek, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık F.B. savunmasında, ailesine ve kendisine yapılan saldırıyı önlemek amacıyla olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

        Pişman olduğunu iddia eden sanık, "Keşke olmasaydı. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

        Müştekiler ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık F.B'ye "kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

        Maktulün eşi F.D. ve annesi S.D. karara tepki gösterdi.

        Fenalaşan maktul yakınlarına duruşmada görevli polis memurları yardım etti.

        - Olay

        Mimsin Mahallesi'nde 23 Eylül 2023'te farklı düğün salonlarından çıkan iki grubun içerisinde bulunduğu araçlar kazaya karışmış, taraflar arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan U.C.D. kaldırıldığı hastanede kurtarılamamış, gözaltına alınan F.B. tutuklanmıştı.

        Diyarbakır'da görev yapan uzman çavuş U.C.D, kardeşinin düğünü için Kayseri'ye gelmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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