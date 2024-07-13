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        Kayseri'de 13 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 10:26 Güncelleme: 13.07.2024 - 10:26
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        Kayseri'de 13 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Kayseri'de 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A'nın (25) yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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