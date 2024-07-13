Jandarmanın "hassas burunları" kaçakçılara geçit vermiyor
Kayseri İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılık operasyonlarına katılan hassas burunlu köpekler kaçakçılara geçit vermiyor.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılık operasyonlarına katılan hassas burunlu köpekler kaçakçılara geçit vermiyor.
Kaçakçılıkla mücadelede jandarma ekiplerinin en büyük yardımcılarından olan eğitimli köpekler, operasyonlarda etkin görev alıyor.
Son olarak Kayseri-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı
Denetim Koordinasyon Müdürlüğü Yol Denetim ekipleriyle düzenlenen operasyonda 61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.
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