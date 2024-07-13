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        Jandarmanın "hassas burunları" kaçakçılara geçit vermiyor

        Kayseri İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılık operasyonlarına katılan hassas burunlu köpekler kaçakçılara geçit vermiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 11:50 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:50
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        Jandarmanın "hassas burunları" kaçakçılara geçit vermiyor
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        Kayseri İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılık operasyonlarına katılan hassas burunlu köpekler kaçakçılara geçit vermiyor.

        Kaçakçılıkla mücadelede jandarma ekiplerinin en büyük yardımcılarından olan eğitimli köpekler, operasyonlarda etkin görev alıyor.

        Son olarak Kayseri-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

        Denetim Koordinasyon Müdürlüğü Yol Denetim ekipleriyle düzenlenen operasyonda 61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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