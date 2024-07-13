Kayseri'de lösemili çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Bilim Merkezi'ndeki etkinliğe, Lösemili Çocuklar Vakfından (LÖSEV) gelen çocuklar katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, lösemiyle mücadele eden çocuklara moral olması amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

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