Talas'ta "Amir Ateş Saygı Gecesi" düzenlendi

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen Talas Musiki Cemiyeti sahne aldı.

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