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        Kayseri'de sanayicilerden meslek lisesini tercih eden başarılı öğrencilere burs desteği

        Kayseri'de Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sanayi Odası arasında mesleki ve teknik eğitime teşvik etmek ve liselerin niteliğini artırmak amacıyla burs protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 15:38 Güncelleme: 13.07.2024 - 15:38
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        Kayseri'de sanayicilerden meslek lisesini tercih eden başarılı öğrencilere burs desteği
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        Kayseri'de Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sanayi Odası arasında mesleki ve teknik eğitime teşvik etmek ve liselerin niteliğini artırmak amacıyla burs protokolü imzalandı.

        Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO) Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, İl Milli Eğitim Müdür Bahameddin Karaköse ile KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci tarafından imzalanan protokolle mesleki ve teknik anadolu liselerinin 9. sınıfına kayıt olan 53 öğrenciye sanayiciler tarafından burs verilecek.

        Protokol töreninde konuşan Vali Çiçek, teknik eleman ihtiyacının sanayicinin bir sorunu olduğunu, Kayseri'nin de bunu çözmek için konunun paydaşlarıyla bir araya geldiklerini ve çözüm aradıklarını söyledi.

        Mesleki eğitime yönelik kentte kısa süre önce bir çalıştay düzenlendiğini anımsatan Çiçek, şöyle konuştu:

        "Çalıştay raporunda bazı durumları çok net görüyoruz. Ailelerin çocukların meslek liselerine gitmelerini maalesef teşvik etmedikleri gibi onların bu konudaki hayallerinin önünü bazen toplumsal bir algıyla kestiklerini görüyoruz. Çocuklarımızın dört yıllık üniversitelerde okumalarını istiyorlar ancak teknik eleman noktasında çok da istekli olmadıkları, en azından çalıştay raporunda ve anketlerde ortaya çıkıyor. Ancak gerçek bu değil. Gerçek bizim sanayimizin teknik elemanlara, meslek lisesi mezunlarına, meslek yüksekokulu mezunlarına çok büyük ihtiyaç duymaları. Ara eleman azalmasının hem üretimde hem ihracatta hem de kalitede bir zaaf oluşturduğu ortada."

        Çiçek, bu konuda elini taşın altına koyan tüm kurumlara teşekkür etti.

        AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı da Kayseri'nin 160 ülkeye ihracat yapan bir sanayi şehri olduğunu ancak üretim sektörlerinde çalışacak teknik insan bulamamanın firmaların en büyük sorunu olduğuna dikkati çekti.

        Sanayi Odası Başkanı Büyüksimitci ise protokol kapsamında bu yıl mesleki liselere giren ve yüksek puan alan 53 öğrenciye sanayicilerin burs vereceğini belirtti.

        Sanayicilere teşekkür eden Büyüksimitci, "Bu ülkenin olmazsa olmazı üretim yapmak. Eğer üretim yapamazsak emin olun geri kalmış ülkeler seviyesine düşeriz. Türkiye şu anda en büyük sanayi ülkelerinden biri. En çok ürün çeşitliliğine sahip sanayi ülkesiyiz. Bunu devam ettirmemiz gerekli. Bunun için de elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz." dedi.

        İl Milli Eğitim Karaköse de kentte ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin yüzde 40'ının mesleki eğitime devam ettiğini aktardı.

        Yakın zamanda Uçak ve Uzay Teknolojisi Bilimleri Lisesi açılacağını, çip ve batarya teknolojisiyle ilgili bir meslek lisesinin çalışmalarının sürdüğünü anlatan Karaköse, "Bugün Viyana'ya gideceğiz, orada 4 firmayla meslek lisesi öğrencilerimizin önümüzdeki yıl yurt dışında stajlarıyla ilgili bir anlaşma da imzalayacağız." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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