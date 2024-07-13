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        Melikgazi Kayseri Basketbol, Crystal Dangerfield'i renklerine bağladı

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Crystal Dangerfield'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 16:10 Güncelleme: 13.07.2024 - 16:10
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        Melikgazi Kayseri Basketbol, Crystal Dangerfield'i renklerine bağladı
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Crystal Dangerfield'i kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon WNBA ekiplerinden Los Angeles Sparks'ta forma giyen 1,65 metre boyunda ve 26 yaşındaki Dangerfield ile gelecek sezonun sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

        Dangerfield, oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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