Melikgazi Kayseri Basketbol, Crystal Dangerfield'i renklerine bağladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon WNBA ekiplerinden Los Angeles Sparks'ta forma giyen 1,65 metre boyunda ve 26 yaşındaki Dangerfield ile gelecek sezonun sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

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