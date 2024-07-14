Kocasinan ilçesinde çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor

Kocasinan Belediyesi, ilçedeki çöp konteynerlerini modern araçlarla dezenfekte ederek temizliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri ilçedeki çöp konteynerlerini modern araçlarla dezenfekte ediyor.

Ekipler ayrıca, bitkisel atık yağ toplama kutusu ile kıyafet ve evsel tekstil atık kutusunu temizliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, temizlik işlerine büyük önem verdiklerini belirtti.

Daha yaşanabilir çevre için birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: