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        Kocasinan ilçesinde çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor

        Kocasinan Belediyesi, ilçedeki çöp konteynerlerini modern araçlarla dezenfekte ederek temizliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 10:37 Güncelleme: 14.07.2024 - 10:40
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        Kocasinan ilçesinde çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor
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        Kocasinan Belediyesi, ilçedeki çöp konteynerlerini modern araçlarla dezenfekte ederek temizliyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri ilçedeki çöp konteynerlerini modern araçlarla dezenfekte ediyor.

        Ekipler ayrıca, bitkisel atık yağ toplama kutusu ile kıyafet ve evsel tekstil atık kutusunu temizliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, temizlik işlerine büyük önem verdiklerini belirtti.

        Daha yaşanabilir çevre için birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Daha temiz bir Kocasinan için hijyene dikkat ediyor, vatandaşlarımızın sağlığına azami önem gösteriyoruz. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından modern çöp konteyner yıkama aracı ile bölgede bulunan hijyenik, uzun ömürlü, estetik görünümlü çöp konteynerleri düzenli olarak temizlenerek, yeniden vatandaşın hizmetine sunuyoruz. Özellikle modern araçlarla, çöp konteynerlerini hızlı ve kolay temizliyoruz. Böylelikle çevrede oluşabilecek olumsuz koku ve görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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