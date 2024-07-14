Kayseri'de polis KPSS'ye geçen kalan öğrenciler için seferber oldu

Paylaşımda, "Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılan KPSS'ye katılan gençlerimizin sınava geç kalmamaları için tüm ekiplerimizle yanlarındayız. Geleceğimizin teminatı gençlerimize başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre polis ekipleri, KPSS oturumlarının ilki olan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna yetişmeye çalışan adayların sınava girmesini sağladı.

Kayseri'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan adaylar, sınav yerine polis ekiplerince yetiştirildi.

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