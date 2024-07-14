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        Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 13:43 Güncelleme: 14.07.2024 - 13:43
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        Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları
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        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Çiçek, mesajında, 15 Temmuz'da demokrasinin bir kez daha galip geldiğini belirtti.

        15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanlık destanı yazıldığını aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

        "Tankların, topların önüne kendini atarak ülkemiz için şehit ve gazi olan kahraman vatandaşlarımızı anmak, onların aziz hatıralarını ilelebet yaşatmak, gelecek nesillere de bu destanı aktarmak ve 15 Temmuz ruhunun, Türkiye'nin demokratik kültürüne ve geleceğine işlenmesi asli görevimizdir. Bu ülkenin ve milletin tarihinde Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı, Dumlupınar Zaferi neyse, 15 Temmuz'da aynıdır diyerek bu yapılan hain girişimi asla unutmayacak, ilk günkü kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımıza ve demokrasimize karşı yapılan hain kalkışmaya direnen, bu uğurda canlarını feda ederek Türkiye'nin kaderini değiştiren 15 Temmuz ve tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor bütün şehit ve gazilerimizin ailelerine sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum."

        Başkan Büyükkılıç ise demokrasiye yönelik 15 Temmuz 2016 tarihinde darbecilerin haince girişimlerinin, Türk milleti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin azim ve kararlılığı ile akamete uğradığını belirtti.

        Türkiye'nin büyük bir tehlikeyi atlatarak vatandaşların, demokrasisine, ülkesine ve liderine sahip çıktığını vurgulayan Büyükkılıç, "Güzel Türkiye'miz, o gece tarihinde görülmemiş bir ihanete ve saldırıya uğramış, kendi topu, tüfeği, uçağı, bir grup hain tarafından kendisine doğrultulmuş vaziyette mücadelesini vatandaşları tarafından yapmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile topyekun sokaklara, meydanlara çıkan vatandaşlar, canını ortaya koyarak demokrasisine, egemenliğine ve vatanına sahip çıkmış, destan yazmıştır. " ifadelerini kullandı.

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