Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek, mesajında, 15 Temmuz'da demokrasinin bir kez daha galip geldiğini belirtti.

15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanlık destanı yazıldığını aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

"Tankların, topların önüne kendini atarak ülkemiz için şehit ve gazi olan kahraman vatandaşlarımızı anmak, onların aziz hatıralarını ilelebet yaşatmak, gelecek nesillere de bu destanı aktarmak ve 15 Temmuz ruhunun, Türkiye'nin demokratik kültürüne ve geleceğine işlenmesi asli görevimizdir. Bu ülkenin ve milletin tarihinde Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı, Dumlupınar Zaferi neyse, 15 Temmuz'da aynıdır diyerek bu yapılan hain girişimi asla unutmayacak, ilk günkü kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımıza ve demokrasimize karşı yapılan hain kalkışmaya direnen, bu uğurda canlarını feda ederek Türkiye'nin kaderini değiştiren 15 Temmuz ve tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor bütün şehit ve gazilerimizin ailelerine sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum."