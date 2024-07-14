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        Kayseri'de hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de hakkında 10 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 16:02 Güncelleme: 14.07.2024 - 16:02
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        Kayseri'de hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 10 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, "evden hırsızlık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası bulunan Y.K'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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