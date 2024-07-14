Kayseri'de hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, "evden hırsızlık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası bulunan Y.K'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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