Kayseri'de 15 Temmuz şehidi Kübra Doğanay, mezarı başında anıldı

15 Temmuz'un arifesinde Doğanay'ın kabrini ziyaret ettiklerini kaydeden Büyükkılıç, "15 Temmuz gecesi kendi askerine, vatandaşına kurşun sıkan hainler, hemşehrimiz Kübra Doğanay kızımızı bu hayattan koparmıştı. Ama onlar hainlikle, Kübra’mız şehadetle anılıyor. 15 Temmuz’un arifesinde Kübra’mızın kabrini ziyaret ederek, şehidimize dualar ettik." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğanay'ın Yeşilhisar ilçesindeki kabrinde düzenlenen törene, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve şehidin yakınları katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.