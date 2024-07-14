ERÜ Rektör Altun'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altun, mesajında, 15 Temmuz 2016'da FETÖ Terör Örgütü mensupları tarafından milli irade ve ülkenin geleceğini hedef alan menfur bir darbe teşebbüsünün gerçekleştirildiğini belirtti.

Hain darbe girişiminde milli egemenliğin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere birçok kamu binasına zarar verildiğini ve işgal edilmeye çalışıldığını anımsatan Altun, aziz Türk milletinin darbe girişimini ölümü göze alıp bertaraf ettiğini dile getirdi.

Türk milletini bölmek ve parçalamak isteyen hiçbir şer odağının başarılı olamayacağını ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine 'Söz Konusu Vatansa Gerisi Teferruattır' anlayışı ile o gece canı pahasına erkeğiyle, kadınıyla, genciyle ve yaşlısıyla sokaklara inen aziz Türk milleti, darbe girişimini ölümü bile göze alıp bertaraf etmiştir. Tarihi boyunca esarete boyun eğmeyen Türk milletini dün olduğu gibi bugünde bölmek ve parçalamak isteyen hiçbir şer odağı başarılı olamayacaktır. Erciyes Üniversitesi mensupları olarak Çanakkale ruhu ile o gece tankın, uçağın ve silahların karşısında göğüslerini siper ederek, canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacak ve unutturmayacağız."