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        Erciyes'e tırmanan 2 dağcı, üzerlerine kaya düşmesi sonucu yaralandı

        Kayseri'de Erciyes Dağı'nda üzerlerine kaya parçası düşen 2 dağcı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 19:27 Güncelleme: 14.07.2024 - 19:27
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        Erciyes'e tırmanan 2 dağcı, üzerlerine kaya düşmesi sonucu yaralandı
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        Kayseri'de Erciyes Dağı'nda üzerlerine kaya parçası düşen 2 dağcı yaralandı.

        Erciyes Dağı'na tırmanan 3 kişilik gruptan Ahmet K. ve Belgin G'nin üzerine kaya parçaları düştü.

        Durumu fark eden diğer grup üyesi, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma Timi, UMKE, Yesevi Hareketi Derneği Arama Kurtarma ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, 3 bin 650 rakımlı Şeytan Deresi mevkiinde yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından yaralı dağcıları bulunduğu yerden kurtararak Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapısı'na getirdi.

        Dağcılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan Ahmet K'nin emekli, Belgin G'nin ise Isparta'da diş teknisyeni olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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