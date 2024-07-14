Erciyes'e tırmanan 2 dağcı, üzerlerine kaya düşmesi sonucu yaralandı

Öte yandan Ahmet K'nin emekli, Belgin G'nin ise Isparta'da diş teknisyeni olduğu öğrenildi.

Durumu fark eden diğer grup üyesi, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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