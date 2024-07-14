Kayseri'de otomobilin stepnesinde 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri'de bir otomobilin stepnesine gizlenmiş 5 kilo 150 gram uyuşturucu madde yakalandı.
Kayseri'de bir otomobilin stepnesine gizlenmiş 5 kilo 150 gram uyuşturucu madde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelinin Kayseri'ye yüklü miktarda uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler Malatya-Kayseri kara yolu uygulama noktasında şüpheli M.A'nın kullandığı otomobili durdurdu.
Otomobilde narkotik köpeğinin yardımıyla yapılan aramada stepneye gizlenmiş 5 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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