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        Kayseri'de otomobilin stepnesinde 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        Kayseri'de bir otomobilin stepnesine gizlenmiş 5 kilo 150 gram uyuşturucu madde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 22:45 Güncelleme: 14.07.2024 - 22:45
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        Kayseri'de otomobilin stepnesinde 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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        Kayseri'de bir otomobilin stepnesine gizlenmiş 5 kilo 150 gram uyuşturucu madde yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelinin Kayseri'ye yüklü miktarda uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler Malatya-Kayseri kara yolu uygulama noktasında şüpheli M.A'nın kullandığı otomobili durdurdu.

        Otomobilde narkotik köpeğinin yardımıyla yapılan aramada stepneye gizlenmiş 5 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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